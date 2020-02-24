В Китае заявили о создании вакцины для борьбы с коронавирусом Covid-19, которым по состоянию на 24 февраля заразилось уже 79 363 человека в мире. Сейчас она требует доработки.

Об этом со ссылкой на данные посла КНР в Москве Чжан Ханьхуэя сообщает "Интерфакс".

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сказал Чжан Ханьхуэй.

Напомним, ранее речь шла о том, что в Китае собираются победить коронавирус до конца марта: в течение февраля от вируса Covid-19 освободят территорию страны, за исключением центра эпидемии, провинции Хубэй, а за первый месяц весны его хотят устранить полностью.

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