В воскресенье, 23 февраля, вместе с американским ракетным эсминцем Ross, в акваторию Черного моря зашла турецкая подводная лодка типа "Превезе".

Как передает "Интерфакс", пока нет официальных данных о том, будет ли подлодка содействовать с эсминцем.

Уточняется, что подлодку удалось заметить благодаря снимкам американского корабля - она шла на небольшом расстоянии впереди.

Напомним, командование 6-о флота ВМС США официально объявило, что американский ракетный эсминец USS Ross зашел в акваторию Черного моря в воскресенье, 23 февраля. После этого сотрудники Национального центра управления обороны России заявили, что Черноморский флот будет следить за ним.

Также "Страна" писала, что с начала прошлого года корабли ВМС США пробыли в Черном море 240 дней. Всего они заходили в акваторию восемь раз. Так, в 2017 году корабли США заходили в Черное море семь раз, а в 2018 году восемь.