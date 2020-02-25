Вторник 25 февраля обещает быть благоприятным днем для тех, кто работает в сфере искусства. Сегодня поощряется активность, отдых у водоемов, в бане. День подходит для новых начинаний.

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Овен (21.03 - 20.04)

В вашей голове роится множество идей. Но не все ваши задумки рациональны. Овнам не помешает стать более реалистичными сегодня. Не увлекайтесь сложными схемами, а лучше всего заведите себе новую полезную привычку - упрощать задуманное и тогда есть шансы, что оно сбудется.

Телец (21.04 - 20.05)

Ваша насущная проблема - хаос и беспорядок в личных делах. Звезды советуют вам привести все в гармоничное русло. Выделите время, чтобы все тщательно взвесить. Без сожаления дела, у которых нет дальнейших перспектив. Ставьте на первое место те проекты, где шансы на успех выше среднего. Сегодня ключ вашего успеха - решительность и простота.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы смогут сегодня реализовать одну из своих самых смелых задумок. Если таковых еще нет в ваших планах, то сегодняшний день подходит для любых экстравагантных начинаний и проектов. Все идеи нужно постараться скорее претворить в жизнь. Не все может проходить гладко, но попытаться все же стоит.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков с утра будет наблюдаться всплеск энергии. Активность будет настолько высокой, что это позволит переделать все задачи на неделю вперед. Может проявиться решительность в мыслях и поступках. А вот тактичность и лояльность сегодня отойдет на второй план.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодняшний день будет складываться так, будто сами звезды подгоняют и торопят вас сделать что-то важное. День выдастся богатым на события и заботы о близких. Хлопоты обещают быть позитивными, поэтому все ваши усилия будут эффективными и пойдут вам же на пользу. К вечеру все бури и беспокойства утихнут и вы сможете наконец-то расслабиться и заняться собой.

Девы (24.08 - 23.09)

Сегодня у Дев будут прекрасно решаться вопросы, связанные с планированием и организацией. Все ваши задачи и планы, составленные сегодня будут отличаться простотой и эффективностью. От вашего внимания сегодня не сможет ускользнуть ни одна важная деталь. Единственное, чего нужно избегать, это излишней придирчивости и самокритики. Пусть незначительные огрехи и небрежность не вызывают желания поворчать.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам может не хватить дипломатических умений. В ваших суждениях сегодня может проскальзывать резкость, особенно по отношению к сотрудникам на работе или любимым людям. Даже, если ваше критическое мнение будет обоснованным, постарайтесь не пренебрегать чувствами окружающих. Иначе день пройдет в ненужных конфликтах.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам лучше взяться за решение домашних дел, которые вы давно откладывали - "до лучших времен". Считайте, что лучшие времена уже наступили. Это могут быть вопросы связанные с ремонтом или перестановкой мебели в доме.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Представители Стрельцов сегодня смогут найти применение своим разнообразным талантам. Дела будут удаваться легче обычного, а найденные решения будут остроумными и дальновидными. В общении с окружающими стоит проявить тактичность и доброту. Лучше не быть многословными в этот день, поскольку ваши замечания могут быть неприятными.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам нужно уделить время, чтобы разобраться в финансовых делах и вопросах бухгалтерии. Сегодня вы сможете убедиться в том, что "деньги любят счет". Это позволит привести в порядок ваши непомерные растраты. Только разумное распределение средств позволит вам выкроить деньги для необходимых покупок.

Водолей (21.01 - 20.02)

Вам нужно быть осторожными со своими словами и обещаниями. Не принесет пользы и ваше неуемное стремление к прямоте. Сегодня не все окружающие вас люди легко воспринимают правду. Да и вам самим неровен час можно ошибиться. Поэтому следите, чтобы вербальное было разумным максимально, а если не получается - лучше молча и верно действовать, а слова лучше оставить на потом.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодняшний день ждет от Рыб четкости и решительности. В последнее время необходимость принятия решений вас раздражает и утомляет. Поэтому лучшим решением в этот день будет уединение и отдых. А записную книжку с ручкой для построения планов лучше на время отложить.

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