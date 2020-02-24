В Украине из-за ветра и снега с дождем без света остался 251 населенный пункт
В понедельник, 24 февраля, в Украине из-за сильных порывов ветра по всей стране на линиях электропередач срабатывает система автоматической защиты: 251 населенный пункт в 7 областях остался без света.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Так, по данным спасателей, в Украине 24 февраля осложнены погодные условия: наблюдаются осадки и порывы ветра. В результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 251 населенный пункт в 7 областях: Львовская – 70, Ивано-Франковская – 69, Тернопольская – 65, Волынская – 23, Черновицкая – 12, Житомирская - 11 и Ривненская – 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
При этом уточняется, что несмотря на непогоду, движение автомобильного транспорта на автодорогах Украины обеспечено.
Напомним, в понедельник, 24 февраля, в Украине сегодня ожидается сильный штормовой ветер, который придет благодаря встрече на нашей территории двух циклонов - Юлия и Ксантиппа.