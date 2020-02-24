На региональных выборах в немецком Гамбурге партия канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз, по предварительным данным, набрала всего 11% и заняла третье место.

Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что больше всех голосов набрала Социал-демократическая партия Германии, входящая в правящую коалицию с ХДС. СДПГ получила 39,1% голосов, что примерно на 6% меньше, чем на выборах 2015 года, но этого достаточно, чтобы нынешний мэр Петер Щенчер удержал власть.

Второе место заняли "Зеленые" с результатом 24,1% голосов, что почти вдвое больше, чем пять лет назад. При этом выборы также были отмечены высокой явкой в 62% избирателей, что гораздо выше, чем на выборах 2011 и 2015 годов.

Напомним, в начале февраля лидер правящей в ФРГ партии Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не собирается претендовать на пост канцлера страны.