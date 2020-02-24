Израиль нанес авиаудары по Дамаску и сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
Израиль выпустил ракеты по целям "Исламского джихада" в Сирии и секторе Газа. Сообщается, что эти было сделано в ответ на выпущенные оттуда по израильским территориям ракеты.
Об этом Армия обороны Израиля пишет в Twitter.
"Мы только что нанесли удар по террористическим целям "Исламского джихада" в Сирии и секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные сегодня по израильским гражданским объектам", - сказано в заявлении.
По данным сирийского агентства SANA, Израиль нанес удары по окрестностям сирийской столицы Дамаска. Утверждается, что сирийские военные сбили большинство ракет в воздухе.
Скриншот: Twitter/ Israel Defense Forces
Напомним, ночью 14 февраля Израиль нанес ракетный удар по Дамаску. "Страна" публиковала видео.
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