Израиль выпустил ракеты по целям "Исламского джихада" в Сирии и секторе Газа. Сообщается, что эти было сделано в ответ на выпущенные оттуда по израильским территориям ракеты.

Об этом Армия обороны Израиля пишет в Twitter.

"Мы только что нанесли удар по террористическим целям "Исламского джихада" в Сирии и секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные сегодня по израильским гражданским объектам", - сказано в заявлении.

По данным сирийского агентства SANA, Израиль нанес удары по окрестностям сирийской столицы Дамаска. Утверждается, что сирийские военные сбили большинство ракет в воздухе.

Скриншот: Twitter/ Israel Defense Forces

Напомним, ночью 14 февраля Израиль нанес ракетный удар по Дамаску. "Страна" публиковала видео.