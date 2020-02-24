Сообщение о ракетном ударе, который стал причиной действий Израиля. Фото: Twitter/ Israel Defense Forces

Израиль выпустил ракеты по целям "Исламского джихада" в Сирии и секторе Газа. Сообщается, что эти было сделано в ответ на выпущенные оттуда по израильским территориям ракеты.

Об этом  Армия обороны Израиля пишет в Twitter.

"Мы только что нанесли удар по террористическим целям "Исламского джихада" в Сирии и секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные сегодня по израильским гражданским объектам", - сказано в заявлении.

По данным сирийского агентства SANA, Израиль нанес удары по окрестностям сирийской столицы Дамаска. Утверждается, что сирийские военные сбили большинство ракет в воздухе.

Скриншот Twitter-страницы Армии обороны Израиля

Скриншот Twitter-страницы Армии обороны Израиля

Скриншот: Twitter/ Israel Defense Forces

Напомним, ночью 14 февраля Израиль нанес ракетный удар по Дамаску. "Страна" публиковала видео.

 

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