Коронавирус пришел, откуда не ждали - болезнь начала охватывать Европу и Ближний Восток.

В Италии за последние дни умерло три человека, число заболевших превысило 150. Во многих городах объявили карантин, а также отменили массовые мероприятия.

Австрия на несколько часов заблокировала поезда из Италии, хотя к утру пустила их вновь - подозрения на коронавирус у двух пассажиров из Милана не подтвердились.

Однако, учитывая отсутствие границ в Евросоюзе, ситуация выглядит серьезно.

Еще одна вспышка - в Иране. Там от COVID-19 скончались уже восемь человек. Границу с этой страной начали закрывать соседи - Турция, Пакистан, Афганистан, Армения, Грузия. Посещать Тегеран запретили власти Саудовской Аравии.

Что в Иране, что в Италии живут и работают сотни тысяч украинцев. На Аппенинском полуострове только тех, кому выдано разрешение на длительное проживание - более двухсот тысяч.

"Страна" ведет онлайн-хронику ситуации с вирусом, который подбирается все ближе к нашим границам.

10:35 Собрали информацию, что сейчас происходит в Италии. Поговорили с местными жителями - в том числе и с украинцами. Читайте материал Заробитчане на выход и пустые супермаркеты. Как коронавирус распространяется в Италии, где живут сотни тысяч украинцев.

10:30 "Все фондовые рынки идут вниз, а золото устремляется в космос.

Коронавирус -это типичный черный лебедь, появление которого никто не мог предсказать в принципе.

Думаю, что если пандемию коронавируса не обуздают в течении ближайших 4-5 месяцев, то в мире разразится мировой финансовый кризис", - рисует мрачные перспективы блогер Андрей Головачев.

10:25 В мире на фоне новостей о коронавирусе снижаются биржевые индексы, зато пошло дорожать золото. Американский индекс S&P 500 подешевел на 1,2%, японский Nikkei - на 2%. Нефть марки Brent подешевела на 3%, WTI - на 2,7%.

А вот фьючерсы на золото на фоне всего этого выросли на 1% - до $1665,1 за унцию.

10:20 Сегодня в ряде провинций Ирана из-за коронавируса не работают школы.

10:15 Посол Китая в России сообщил, что вакцину против коронавируса в КНР уже разработали, но она еще тестируется и дорабатывается.

10:04 Еще фото пустых полок в Италии. Люди разбирают последние продукты.

9:56 А в Китае тем временем некоторые провинции уже понижают уровень угрозы заражения коронавирусом. Юньнань и Гуйчжоу - с первого уровня до третьего. Гуаньдун и Шаньси с первого до второго.

Объясняют этот успех социалистической моделью развития.

9:51 Международный обозреватель Иван Яковина о ситуации с коронавирусом в Италии:

"Власти Италии запретили людям покидать районы страны, в которых произошла вспышка коронавируса. После такого объявления инстинкт самосохранения плетью гонит людей прочь оттуда. Они понимают, что их пытаются запереть в герметичном сосуде с зараженными ради спасения всех остальных.

Но от обычных людей нельзя требовать героизма. Наверняка некоторые (многие?) из них всеми правдами и неправдами сейчас попытаются вырваться в "здоровый" мир. И вынесут с собой туда вирус. Именно это случилось в Ухане.

Сейчас речи об этом пока нет, но я уверен - через пару дней соседи Италии приостановят действие Шенгенского соглашения. Людей оттуда перестанут пускать в "Большую Европу".

Тем временем в самой Италии количество подтвержденных случаев подскочило с шести два дня назад до 130 сегодня.

С каждым днем все мрачнее".

9:43 Украинский Совбез тем временем просит Кабмин возобновить работу СЭС - санэпидемстанций.

"Не вернуть нашу службу, а именно, чтобы она стала выполнять те функции, которые должна была бы выполнять. Речь идет о санэпидемической службе. Но это не проверка столовых, кафе или рестораций. Это сугубо борьба с такими вещами, какие сегодня есть в стране", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

9:32 Фото пустых полок в супермаркета Италии опубликовал пользователь Twitter @kekther.

9:24 Опубликована карта коронавируса в Италии. Как видим, эпидемией охвачены в основном северные области, которые граничат с другими странами ЕС.

Эпицентр - город Милан.

N.B. Количество заболевших на карте устарело: их уже 150

9:20 Рим замыкает первую пятерку авианаправлений из аэропорта "Борисполь" - по данным за декабрь 2019 года.

9:17 Украина ввела дополнительные меры в аэропортах из-за коронавируса. Правда, судя по словам премьера Алексея Гончарука, мера всего одна - выборочное измерение температуры.

9:10 По данным Евростата за 2018 год, украинцам было выдано 230 тысяч разрешений на долгосрочное проживание в Италии. То есть огромное количество наших земляков находятся под угрозой.

Тем не менее, сайт украинского МИДа на этот счет также ничего не сообщает.

9:03 На сайте украинского посольства в Италии последняя новость - два месяца назад. В стране, напомним, живут сотни тысяч украинцев. Информации для них у посольства нет, хотя паника в Италии идет уже сутки.

8:57 Студент Адегбойега Айодеджи Темитайо из Нигерии сделал фоторепортаж о том, как хорошо сейчас в Китае.

8:46 В Британии уже 13 выявленных заболевших. Все они лежат в инфекционных отделениях.

8:43 "Страна" поговорила с итальянцем Маттео, который живет в окрестностях Милана.

"Ситуация не ясна, потому что число зараженных людей очень быстро растет в эти дни. Я живу в том регионе, где выявлены 110 случаев. Города, где много людей, были изолированы. В супермаркетах кончились вещи прошлой ночью, макароны, соль, мука, мясо. В аптеке больше нет антисептиков, парацетамола, масок. Все скупают - боятся, что будем заперты в домах", - рассказал Маттео.

8:40 Австрийцы задержали поезд из Италии, в котором ехали 500 человек, из-за двух пассажиров с признаками простуды. Однако проверка показала, что коронавируса у них нет. Жд-сообщение возобновили.

8:37 В целом число заболевших в мире превысило 2500 человек, львиная доля - в Китае.

8:31 В Иране за минувшие сутки - 15 новых случаев заражения коронавирусом.