Коронавирус в Риме. Фото ANSA
Коронавирус в Риме. Фото ANSA

Коронавирус пришел, откуда не ждали - болезнь начала охватывать Европу и Ближний Восток. 

В Италии за последние дни умерло три человека, число заболевших превысило 150. Во многих городах объявили карантин, а также отменили массовые мероприятия. 

Австрия на несколько часов заблокировала поезда из Италии, хотя к утру пустила их вновь - подозрения на коронавирус у двух пассажиров из Милана не подтвердились. 

Однако, учитывая отсутствие границ в Евросоюзе, ситуация выглядит серьезно.

Еще одна вспышка - в Иране. Там от COVID-19 скончались уже восемь человек. Границу с этой страной начали закрывать соседи - Турция, Пакистан, Афганистан, Армения, Грузия. Посещать Тегеран запретили власти Саудовской Аравии.

Что в Иране, что в Италии живут и работают сотни тысяч украинцев. На Аппенинском полуострове только тех, кому выдано разрешение на длительное проживание - более двухсот тысяч. 

"Страна" ведет онлайн-хронику ситуации с вирусом, который подбирается все ближе к нашим границам. 

10:35  Собрали информацию, что сейчас происходит в Италии. Поговорили с местными жителями - в том числе и с украинцами. Читайте материал Заробитчане на выход и пустые супермаркеты. Как коронавирус распространяется в Италии, где живут сотни тысяч украинцев.

10:30  "Все фондовые рынки идут вниз, а золото устремляется в космос.

Коронавирус -это типичный черный лебедь, появление которого никто не мог предсказать в принципе.

Думаю, что если пандемию коронавируса не обуздают в течении ближайших 4-5 месяцев, то в мире разразится мировой финансовый кризис", - рисует мрачные перспективы блогер Андрей Головачев.

Андрей Головачев скриншот

10:25  В мире на фоне новостей о коронавирусе снижаются биржевые индексы, зато пошло дорожать золото. Американский индекс S&P 500 подешевел на 1,2%, японский Nikkei - на 2%. Нефть марки Brent подешевела на 3%, WTI - на 2,7%.

А вот фьючерсы на золото на фоне всего этого выросли на 1% - до $1665,1 за унцию.

Фьючерсы на золото

10:20  Сегодня в ряде провинций Ирана из-за коронавируса не работают школы.

10:15  Посол Китая в России сообщил, что вакцину против коронавируса в КНР уже разработали, но она еще тестируется и дорабатывается. 

10:04  Еще фото пустых полок в Италии. Люди разбирают последние продукты.

пустые полки в Италии

пустые полки в Италии 2

9:56  А в Китае тем временем некоторые провинции уже понижают уровень угрозы заражения коронавирусом. Юньнань и Гуйчжоу - с первого уровня до третьего. Гуаньдун и Шаньси с первого до второго.

Объясняют этот успех социалистической моделью развития. 

9:51  Международный обозреватель Иван Яковина о ситуации с коронавирусом в Италии:

"Власти Италии запретили людям покидать районы страны, в которых произошла вспышка коронавируса. После такого объявления инстинкт самосохранения плетью гонит людей прочь оттуда. Они понимают, что их пытаются запереть в герметичном сосуде с зараженными ради спасения всех остальных.

Но от обычных людей нельзя требовать героизма. Наверняка некоторые (многие?) из них всеми правдами и неправдами сейчас попытаются вырваться в "здоровый" мир. И вынесут с собой туда вирус. Именно это случилось в Ухане.

Сейчас речи об этом пока нет, но я уверен - через пару дней соседи Италии приостановят действие Шенгенского соглашения. Людей оттуда перестанут пускать в "Большую Европу".
Тем временем в самой Италии количество подтвержденных случаев подскочило с шести два дня назад до 130 сегодня.

С каждым днем все мрачнее".

Иван Яковина скриншот

9:43  Украинский Совбез тем временем просит Кабмин возобновить работу СЭС - санэпидемстанций. 

"Не вернуть нашу службу, а именно, чтобы она стала выполнять те функции, которые должна была бы выполнять. Речь идет о санэпидемической службе. Но это не проверка столовых, кафе или рестораций. Это сугубо борьба с такими вещами, какие сегодня есть в стране", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. 

9:32  Фото пустых полок в супермаркета Италии опубликовал пользователь Twitter @kekther.

Италия супермаркет

пустые полки в супермаркетах Италии

Италия коронавирус супермаркеты

9:24  Опубликована карта коронавируса в Италии. Как видим, эпидемией охвачены в основном северные области, которые граничат с другими странами ЕС. 

Эпицентр - город Милан.

N.B. Количество заболевших на карте устарело: их уже 150

карта коронавируса

9:20  Рим замыкает первую пятерку авианаправлений из аэропорта "Борисполь" - по данным за декабрь 2019 года. 

9:17  Украина ввела дополнительные меры в аэропортах из-за коронавируса. Правда, судя по словам премьера Алексея Гончарука, мера всего одна - выборочное измерение температуры. 

9:10  По данным Евростата за 2018 год, украинцам было выдано 230 тысяч разрешений на  долгосрочное проживание в Италии. То есть огромное количество наших земляков находятся под угрозой. 

Тем не менее, сайт украинского МИДа на этот счет также ничего не сообщает. 

сайт МИД скриншот

9:03  На сайте украинского посольства в Италии последняя новость - два месяца назад. В стране, напомним, живут сотни тысяч украинцев. Информации для них у посольства нет, хотя паника в Италии идет уже сутки.

Посольство Украины в Италии. Скриншот

8:57  Студент Адегбойега Айодеджи Темитайо из Нигерии сделал фоторепортаж о том, как хорошо сейчас в Китае.

Коронавирнус в Китае. Фото Синьхуа

8:46  В Британии уже 13 выявленных заболевших. Все они лежат в инфекционных отделениях.

8:43  "Страна" поговорила с итальянцем Маттео, который живет в окрестностях Милана.

"Ситуация не ясна, потому что число зараженных людей очень быстро растет в эти дни. Я живу в том регионе, где выявлены 110 случаев. Города, где много людей, были изолированы. В супермаркетах кончились вещи прошлой ночью, макароны, соль, мука, мясо. В аптеке больше нет антисептиков, парацетамола, масок. Все скупают - боятся, что будем заперты в домах", - рассказал Маттео. 

8:40  Австрийцы задержали поезд из Италии, в котором ехали 500 человек, из-за двух пассажиров с признаками простуды. Однако проверка показала, что коронавируса у них нет. Жд-сообщение возобновили. 

8:37  В целом число заболевших в мире превысило 2500 человек, львиная доля - в Китае.

8:31  В Иране за минувшие сутки - 15 новых случаев заражения коронавирусом.  

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.