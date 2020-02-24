В Италии, где количество заболевших коронавирусом превысило 150 человек и умерли три человека, в городах на севере страны объявили карантин.

Почти 50 тысяч итальянцев не выходят из домов без крайней надобности. Чтобы не допустить дальнейшего распространения Covid-19 отменили Венецианский карнавал, показ Армани, футбольные матчи. Примерно на сутки было прервано железнодорожное сообщение с Австрией из-за подозрений на коронавирус у двух пассажиров поезда "Венеция-Мюнхен".

В Италии только официально работают 230 тысяч украинцев, которые уже опасаются, что коронавирус может внести свои коррективы в их жизнь.

Разбирались, что происходит в Италии.

Число заболевших и умерших

в Италии от нового штамма коронавируса скончались уже три человека. Первой жертвой стала 77-летняя женщина из Кодоньо в Ломбардии и 78-летний мужчина из поселка под Падуей в соседнем регионе Венето (с центром в Венеции). Он никуда не выезжал из своего города, но месяц назад ужинал со своим знакомым, который вернулся из Китая.

Подозревать коронавирус стали после того, как с похожими симптомами в больницу попали его родные и знакомые.

Третьей оказалась пожилая женщина из города Крема на севере страны. Она также страдала онкологическим заболеванием. У нее коронавирус подтвердили уже после вскрытия. Предварительной причиной смерти являются осложнения, вызванные болезнью.

Число зараженных выросло до 153 человека. Большинство из них находятся в северных регионах Ломбардия (116 человек) и Венето (25 человек).

Около 50 тысяч местных жителей в 11 населенных пунктах в этих двух регионах получили предписание от властей не выходить из дому.

Карта распространения коронавируса в Италии. Фото: corriere.it

В случае необходимости власти готовы размещать зараженных вирусом лиц на объектах вооруженных сил Италии, где будет введен карантин. Подготовлены уже более 5 тысяч мест в военных казармах.

Что происходит в стране после новостей о вирусе

Встревоженные жители северных регионов Италии, где отмечена вспышка коронавируса, раскупают в супермаркетах продукты и предметы первой необходимости.

"Страна" писала, что в одном из супермаркетов, опасаясь хаоса и беспорядков, утром не стали открывать двери супермаркета по расписанию и вызвали полицию.

Также фото пустых полок публикую в Твиттере.

Фото: Страна

Фото: twitter.com/kekther

В местных аптеках наблюдается нехватка медицинских масок. В церквях отменяют воскресные службы.

"Страна" также поговорила с итальянцем Маттео, который живет в окрестностях Милана.

"Ситуация не ясна, потому что число зараженных людей очень быстро растет в эти дни. Я живу в том регионе, где выявлены 110 случаев. Города, где много людей, были изолированы. В супермаркетах кончились вещи прошлой ночью, макароны, соль, мука, мясо. В аптеке больше нет антисептиков, парацетамола, масок. Все скупают - боятся, что будем заперты в домах", - рассказал Маттео.

Из-за роста угрозы отменили три матча чемпионата страны по футболу в серии А. Матчи "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри", которые должны были состояться в воскресенье, 23 февраля, перенесены на неопределенный срок.

В Венеции из-за коронавируса Covid-19 отменили традиционный карнавал, который должен был состояться 23-25 февраля. Также под запрет минимум до 1 марта попали все ярмарки и музеи.

Знаменитый театр La Scala в Милане также остановил работу из-за вспышки коронавируса. Итальянский дизайнер Джорджио Армани отменил свой показ в Милане по тем же причинам. Модели в нарядах пройдут по подиуму, но в зале без зрителей. Показ будут транслировать онлайн.

Австрия закрыла железнодорожное сообщение с Италией после того, как у двух пассажиров скоростного поезда "Венеция-Мюнхен" на перевале Бреннер заподозрили коронавирус. Однако, менее чем через сутки тесты не подтвердили наличие Covid-19 у заболевших и железнодорожное сообщение было возобновлено. Несмотря на то,что решение отменили, этот случай может быть предвестником и более жестких мер по блокаде Италии уже внутри ЕС.

В целом, из-за распространения коронавируса в Италии ждут падения туристического потока. Эксперты полагают, что наиболее серьезно при этом пострадают Рим, Флоренция, Венеция и Милан.

Украинские заробитчане в Италии

В Италии живут и работают много украинцев. Среди заробитчан уже ходят опасения, что на родине их могут встретить так же, как эвакуированных в Новых Санжарах. Об этом писала "Страна".

Некоторые украинцы уже собираются домой, чтобы переждать вспышку вируса, но основной поток поедет домой на выходные на Пасху, в апреле.

"Вот поедут наши люди домой на Пасху с хорошим настроением и подарками, а вместо "ласкаво просимо" на границе полетят камни в окна автобуса", - делятся своими опасениями со "Страной" украинцы в Италии.

Другие наши соотечественники, которые пока остаются, рассказывают, что сейчас происходит в Италии.

"На выходных во многих магазинах Милана сметали продукты. Люди запасаются на время карантина. Пасту и томатный соус закупили на полгода вперед. Очереди были страшные. Но, говорят, в понедельник будут новые завозы. В гипермаркеты можно зайти только в маске, кто-то шарфами заматывается. Их, кстати, в аптеках раскупили, я нашла в городе Комо под Миланом в строительном магазине - 3 маски за 4 евро. В Сесто на границе с Австрией закрыли все супермаркеты", - рассказывает живущая в Милане львовянка Оксана Блищик.

Киевлянин Игорь Тарнавский, который живет в регионе Лацио, под Римом, говорит, что из-за коронавируса отменили футбольные матчи Серии А - а это почти религиозное действо для итальянцев.

"Да они и сами стараются не бывать там, где много людей. Например, в спортзале и бассейне на выходных было пусто", - говорит Тарнавский.

По словам живущих в Милане украинцев, туристов в городе стало заметно меньше.

"Ла Скалу закрыли, бутики пустуют, продавцы в печали - раньше китайские туристы делали им кассу, скупая Луи Виттоны и Праду, а сейчас китайцев почти нет, и они сидят без дела. Неделю моды тоже сократили, отменили карнавал в Венеции", - рассказывает Вероника Равлюк из Милана.

"А я была воскресенье в Брешиа, это между Вероной и Миланом, тоже карантинная зона, но там все открыто, все как всегда. Не заметила ни паники, ни людей в масках. А подруга была 23 февраля в Виареджо на карнавале (это второй карнавал по масштабности и зрелищности после венецианского), там тоже полно людей, притом что лет стоит 20 евро, никто не паникует. Город тоже на севере Италии, под Пизой", - делится украинка Мирослава Гайворовская из Мантуи.

"Параноидальной шизофрении нет. Еще и шутят, как все итальянцы. В супермаркете Лидл по громкой связи персонал шутил: "Кто там у нас в пекарне? Печка уже три раза напомнила звонком, надо хлеб спасать"! Ответственный за пекарский отдел работник: "Коронавирус уже бежит!", - пишет в Facebook Александра Луговская из Милана.