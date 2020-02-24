В Украине введена процедура специальной проверки авиарейсов из стран с рисками заражения коронавирусом. Пассажирам в украинских аэропортах измеряют температуру тела.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам главы правительства, в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране касаемо выявления коронавируса. Также налажен контакт с Всемирной организацией здравоохранения для получения последней информации об опыте разных стран: как развивается вирус, как проходит инкубационный период, и прочее.

"К тому же, мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах. Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей", - написал Гончарук.

По его словам, все эвакуированные на прошлой неделе из Китая чувствуют себя хорошо, а их условия пребывания в обсервации - удовлетворительные. Кроме того, по словам премьера, мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными.

Скриншот: Facebook/ Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України

Напомним, по состоянию на 00:00 24 февраля число жертв вируса Covid-19 выросло до 2 619 человек, зараженных уже 79 363.