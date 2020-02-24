В США может разгореться новый политический скандал связанный с охотой на ведьм. Белый дом и сторонники президента Трампа последние полтора года собирали (и составили в итоге - Ред.) подробные списки правительственных чиновников нелояльных к нынешнему хозяину Белого дома.

В черный список Трампа попал и посол США в России Джон Салливан, как сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники.

В этот же черный список попала и бывший вашингтонский прокурор Джесси Лью, которую Трамп ранее выдвигал кандидатом на пост замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовых преступлений, отвечающего за санкции. Трамп отозвал ее кандидатуру на пост замминистра, несмотря на рекомендации министра ведомства Стивена Мнучина.

По данным источников, в список попал и замгоссекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл.

Ранее источники портала сообщали, что Белый дом просит федеральные ведомства составить списки противников Трампа. По словам источников, новый руководитель управления кадров Белого дома Джонни Макэнти заявил, что крупных кадровых изменений стоит ждать уже после президентских выборов в ноябре 2020 года.

Напомним, "Страна" сообщала, что Трамп опубликовал "болливудское" видео, где он играет главную роль Бахубали.