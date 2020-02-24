В субботу, 22 февраля, в Харькове произошел курьезный случай. В полицию поступил анонимный звонок о том, что в супермаркете по проспекту Московский в одной из камер хранения находится взрывчатка. Однако, слава Богу, звонок оказался ложным, а лжеминера быстро вычислили.

"В ходе осмотра места происшествия никаких взрывоопасных предметов или веществ правоохранители не обнаружили, эвакуация граждан не проводилась. В ячейке находился кусок мяса", - как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Во время отработки района сотрудники отдела криминальной полиции совместно с патрульными полицейскими по ориентировке обнаружили человека, который сделал ложное сообщение. Им оказался 32-летний гражданин, он был пьяным.

Полицейские изъяли у нарушителя мобильный телефон. Сейчас лжеминер находится в изоляторе временного содержания.

"Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Досудебное расследование продолжается", - уточнили в полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове в урне возле ТРЦ нашли самодельное взрывное устройство.

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