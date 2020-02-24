Властям Австрии и Италии понадобилось менее суток, что бы разобраться в ситуации с коронавирусом Сovid-19 и снять запрет на железнодорожное сообщение между странами, которое было введено 23 февраля по инициативе Вены.

Его объявляли из-за того, что у 2 пассажиров поезда Венеция-Мюнхен подозревали коронавирус. Однако опасения врачей не подтвердились.

О снятии запрета сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер заявил, что железнодорожное сообщение между Австрией и Италией будет временно прекращено из-за вспышки коронавируса.

К такому решению подтолкнул случай, когда на границе с Австрией, на перевале Бреннер, остановили скоростной поезд, на борту которого обнаружили двух больных пассажиров с подозрением на коронавирус.

Напомним, в Италии от нового штамма коронавируса скончался третий человек, которым оказалась пожилая женщина из города Крема на севере страны. Она страдала также онкологическим заболеванием. Предварительной причиной смерти являются осложнения, вызванные болезнью.

"Страна" ранее рассказывала, что в Италии паника из-за коронавируса. Люди опустошают магазины из-за эпидемии.