Шериф округа Харрис Эд Гонсалес рассказал о стрельбе, фото: twitter.com/HCSOTexas

В США вновь произошла стрельба в публичном месте. Очередное ЧП случилось на обычном вещевом рынке в Хьюстоне, штат Техас. Здесь неизвестный мужчина внезапно открыл стрельбу по покупателям, и в итоге семь человек получили ранения разной степени тяжести.

Об этом на брифинге заявил шериф округа Харрис Эд Гонсалес, трансляция шла на официальной странице в Twitter.

Все пострадавшие во время стрельбы были доставлены в больницы, особо серьезных ранений никто не получил, как заявил шериф.

Так же по словам Харриса Эд Гонсалеса, на месте стрельбы был задержан мужчина, личность которого пока не раскрывается.

Ранее "Страна" сообщала, что в США в перестрелке погибла актриса-дублерша Николь Кидман и Шэрон Стоун.

Так же мы рассказывали, что в Калифорнии произошла бойня в школе.

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