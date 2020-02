В США вновь произошла стрельба в публичном месте. Очередное ЧП случилось на обычном вещевом рынке в Хьюстоне, штат Техас. Здесь неизвестный мужчина внезапно открыл стрельбу по покупателям, и в итоге семь человек получили ранения разной степени тяжести.

Об этом на брифинге заявил шериф округа Харрис Эд Гонсалес, трансляция шла на официальной странице в Twitter.

Все пострадавшие во время стрельбы были доставлены в больницы, особо серьезных ранений никто не получил, как заявил шериф.

Так же по словам Харриса Эд Гонсалеса, на месте стрельбы был задержан мужчина, личность которого пока не раскрывается.

