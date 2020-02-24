Эпидемия смертельного коронавируса Covid-19 стремительно распространяется уже не только в Китае, но и в Европе, и на Ближнем Востоке. Список жертв и панические настроения растут во всем мире.

Итак, по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника, 24 февраля, (19:00, 23 февраля, по Киеву - Ред.) число заболевших новой формой пневмонии составило 79 363 человека, умерло уже 2 619 человек.

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ Китая.

"Подтвержденные случаи заболеваний - 77 262 в Китае, 2101 за рубежом. Смертельные исходы - 2 595 случаев в Китае (в том числе 2 в Гонконге, 1 на Тайване), 24 за границей. На материковой части Китая вылечить удалось 24 757 человек", - как уверяяют чиновники от медицины.

Ранее "Страна" сообщала, что глава МВФ рекомендует готовиться к самым неблагоприятным сценариям из-за эпидемии коронавируса.