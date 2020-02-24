Представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер заявил, что железнодорожное сообщение между Австрией и Италией будет временно прекращено из-за вспышки коронавируса. Пока неизвестно, когда движение поездов будет восстановлено.

Как передают "РИА Новости", к такому решению подтолкнул случай, когда на границе с Австрией, на перевале Бреннер, остановили поезд из Италии, на борту которого обнаружили двух больных пассажиров с подозрением на коронавирус.

"Мы находимся в контакте с уполномоченными службами и ждем дальнейших мер и указаний", - сказал Лехнер.

Напомним, в Италии от нового штамма коронавируса скончался третий человек, которым оказалась пожилая женщина из города Крема на севере страны. Она страдала также онкологическим заболеванием. Предварительной причиной смерти являются осложнения, вызванные болезнью.

Также "Страна" писала, что в Италии, которая стала центром европейской эпидемии коронавируса Covid-19 число зараженных выросло до 79 человек. Из-за роста угрозы отменили даже три матча чемпионата страны по футболу в серии А.