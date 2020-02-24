Кража произошла в минувшую субботу в одном из домов на улице Лаврской.

Забравшись через окно в эту квартиру, домушники вероятно не знали что это жилище 90-летней пожилой женщины, у которой было всего несколько ценных вещей. Они и привлекли внимание взломщиков.

По информации наших источников в полиции, взломщики вынесли любимые очки хозяйки бренда Christian Dior, наручные часы и серьги. Так как больше в квартире нечем поживиться не было, злоумышленники ретировались тем же путем - через окно.

Несмотря на то, что дорогими были только любимые очки хозяйки, полиция начала расследование по ч.3 ст.185 УК Украины - Кража с проникновением.

Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет тюрьмы.

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