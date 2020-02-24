В северных регионах Италии, где отмечена вспышка коронавируса, началась паника. Люди разметают продукты в супермаркетах.

Как передает Euronews, люди скупают продукты и предметы первой необходимости, встревоженные решением правительства запретить передвижение между районами, которые определены как "горячие точки" из-за зафиксированных случаев болезни.

Фото: Страна

"Многие были в масках, которых сейчас практически невозможно достать в местных аптеках. Руководство супермаркета отказалось открыть двери по расписанию, опасаясь, что столь большое скопление людей приведет к панике и хаосу", - говорится в сообщении.

Фото: Страна

Позже на место происшествия решили вызвать полицейского, чтобы как-то утихомирить людей.

"Сотрудники супермаркета готовы открыть двери, но ждут приказа руководства, чтобы не создавать внутри хаос. Вам гарантируют обслуживание, безопасное как для вас, так и для персонала. Пожалуйста, наберитесь терпения и не толпитесь", - заявил служитель правопорядка.

Видео: YouTube/ EuroNews

Ситуация с коронавирусом в Италии стремительно ухудшается, сообщает телеграм-канал Политика Страны.

"Австрия остановила движение поездов в Италию. Поезд, который шёл на Мюнхен завернули прямо на границе. Это предвестник и более жёстких мер по блокаде Италии уже внутри ЕС", говорится в сообщении.

В деловых кругах с тревогой ждут понедельника: как отреагируют рынки и курс евро на эпидемию в Италии.

Ранее мы писали, что в Италии от нового штамма коронавируса скончался третий человек, которым оказалась пожилая женщина из города Крема на севере страны. Она страдала также онкологическим заболеванием.

Напомним, в Италии местные СМИ заявили, что скончался второй зараженный коронавирусом китайского типа Covid-19. Как выяснилось, это была женщина, которая проживала в Ломбардии на севере Италии. Ее госпитализировали в больницу муниципалитета Кодонье, где и сделали тест на коронавирус. Результаты поступили к медикам после того, как она умерла.