Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая перед участниками встречи министров финансов и глав центробанков G20, призвала готовиться к серьезным последствиям для мировой экономики, вызванным опасным коронавирусом COVID-2019.

"Даже в случае быстрого купирования COVID-2019 это скажется на экономическом росте в мире и Китае... Мы надеемся на... быстрое восстановление, однако,... гораздо мудрее будет подготовиться к наименее благоприятным сценариям", - заявила Георгиева.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВФ попросили дать время для прогноза влияния коронавируса на глобальную экономику.

По словам главы Фонда, некоторые сравнивают последствия влияния нового коронавируса с ситуацией, вызванной вирусом SARS, вспышка которого была в Китае в 2002-2003 годах.

Ранее стало известно, что МВФ готов финансово поддержать борьбу с китайским коронавирусом.