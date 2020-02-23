В Италии от нового штамма коронавируса скончался третий человек, которым оказалась пожилая женщина из города Крема на севере страны. Она страдала также онкологическим заболеванием.

Как передает Corriere della Sera, на момент смерти она находилась в больнице в тяжелом состоянии.

Перед этим медики диагностировали у нее коронавирус. Предварительной причиной смерти являются осложнения, вызванные болезнью.

Как передает Telegram-канал "Политика Страны", ситуация в Италии ухудшается.

"Австрия остановила движение поездов в Италию. Поезд, который шёл на Мюнхен завернули прямо на границе. Это предвестник и более жёстких мер по блокаде Италии уже внутри ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, сами итальянцы начали паниковать и разметают продукты из супермаркетов.

"Люди ходят в масках. Маски в аптеках тоже размели. В церквях отменяют воскресные службы. В деловых кругах с тревогой ждут понедельника: как отреагируют рынки и курс евро на эпидемию в Италии", - подчеркивается в тексте.

Напомним, в Италии местные СМИ заявили, что скончался второй зараженный коронавирусом китайского типа Covid-19. Как выяснилось, это была женщина, которая проживала в Ломбардии на севере Италии. Ее госпитализировали в больницу муниципалитета Кодонье, где и сделали тест на коронавирус. Результаты поступили к медикам после того, как она умерла.

Также "Страна" писала, что в Италии, которая стала центром европейской эпидемии коронавируса Covid-19 число зараженных выросло до 79 человек. Из-за роста угрозы отменили даже три матча чемпионата страны по футболу в серии А.