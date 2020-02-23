Власти Турции, Афганистана, Пакистана, Азербайджана и Армении решили на время закрыть границу с Ираном в связи с распространения там коронавируса.

Как сообщает в воскресенье агентство "Анадолу" министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа пояснил, что закрываются погранпереходы на границе. Кроме того, с вечера воскресенья турецкая сторона приостанавливает прием авиарейсов из Ирана.

По данным TOLO News, Афганистан вслед за Турцией закрывает границу с Ираном из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Кувейт и Ирак прекратили авиасообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса в стране.

Армения на две недели закрыла границу с Ираном и прекратила авиасообщение с этой страной.

Также сообщалось, что Грузия ввела ограничение на авиасообщение с Ираном и ограничила перемещение физических лиц из Ирана в Грузию и наоборот.

Аналогичные меры ввели Азербайджан и Пакистан.

Число жертв вируса в Иране достигло восьми человек. Кроме того, еще у 43 выявлен этот коронавирус - они проходят лечение.

Таким образом, в настоящее время, Иран занимает второе место в мире по числу смертей от Covid-19, уступая по этому показателю только эпицентру заболевания - Китаю.