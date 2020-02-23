Президент США Дональд Трамп заявил, что афганское движение "Талибан" хочет заключить с ними сделку, что позволит закончить военный конфликт в регионе. Причиной этого он считает усталость противника.

Как передает "Интерфакс-Украина", лидер американцев решительно готов заключить сделку с талибами.

"Мы находимся там 19 лет. Мы считаем, что они хотят заключить сделку. И мы тоже этого хотим. Я думаю, что все получится. Они устали воевать", - сказал он.

После этого, утверждает Трамп, американский контингент будет выведен из территории Афганистана.

Ранее подобную версию озвучивал Госсекретарь США Майк Помпео. Он подтвердил, что Вашингтон готовится подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля.

Напомним, что прямые переговоры между США и "Талибаном" начались в 2018 году. Пока переговорный процесс проходил фактически безрезультатно, а в сентябре 2019 года президент США Дональд Трамп даже заявлял, что переговоры с группировкой "мертвы".

Однако в январе талибы заявили, что рассчитывают на скорое подписание мирного договора с США, проект которого уже готов. В США требуют, чтобы талибы на деле продемонстрировали, что они готовы снизить интенсивность боевых действий в Афганистане.

Также сообщалось, что ранее Болтон критиковал Трампа за контакты с Талибаном и переговоры с КНДР.