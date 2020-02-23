В польском городе Катовице гражданин Украины, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, разбил восемь автомобилей, которые владельцы оставили у обочины дороги. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Инцидент произошел в центре города в субботу, 22 февраля. Во время проверки полиция установила, что в крови мужчины было 2 промилле алкоголя, сообщает TVP.PL.

Водителем оказался 52-летний гражданин Украины, проживающий в Силезии.

Уточняется, что результате инцидента никто не пострадал. Помимо тюремного срока, мужчина будет обязан заплатить большой штраф и оплатить ремонт всех разбитых машин, поскольку он был пьян и страховая компания его расходы не покроет.

Напомним, во вторник, 14 января, около Варшавы произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, включая двух граждан Украины. Об этом сообщила глава консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса.

Также "Страна" писала, что на юге Польши поезд "Интерсити" врезался в фургон, в котором находились два пьяных украинца. Авария произошла 1 декабря вечером прошлого года между железнодорожными станциями Гербы Новое и Панки в селе Кулее.