Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ведомство обратилось к украинскому правительству с просьбой возобновить работу санитарно-эпидемиологической службы.

Чиновников просят вернуть возможность бороться "с такими вещами, какие сегодня есть в стране", а не проверят столовые, кафе и рестораны.

"И вы знаете, что Совет национальной безопасности и обороны обратился к Кабинету министров не вернуть нашу службу, о которой у нас кое-кто из средств массовой информации... а именно, чтобы она стала выполнять те функции, которые она должна была бы выполнять. Речь идет о санэпидемической службе. Но это не проверка столовых, кафе или рестораций. Это сугубо борьба с такими вещами, какие сегодня есть в стране", - сказал он в интервью программе ТСН на телеканале "1+1" в воскресенье вечером.

При этом Данилов уточнил, что Украина полностью готова к возможным биологическим вызовам.

"Система защиты, к сожалению, такая (я откровенно говорю), какой бы мы хотели на сегодняшний день, мы не можем еще тестировать. Но мы полностью готовы для того, чтобы, если, не дай Боже, будут кие-то вызовы. У нас есть понимание обеспечения медицинскими веществами, у нас есть обеспечение соответствующим медицинским персоналом", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, какие экзотические инфекции преодолевают границы и оказываются в Украине. К примеру, на сегодняшний день в Украине 20 эпидемических очагов лихорадки западного Нила. Еще одной опасностью для украинцев является вирус Зика. Он может долго находится в организме без симптомов.

Также "Страна" писала, что заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос обратился с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому не подписывать увеличенный в финансировании на 16% государственный оборонный заказ и отправить его на доработку.