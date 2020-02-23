Глава национальной службы Гражданской обороны Италии Анджело Борелли заявил, что количество зараженных новым штаммом коронавируса превысило 130 челвек.

Как передает CNN, по подсчетам политика, сейчас болезнь подхватили 132 итальянца. Двое из них уже скончались, а один выздоровел.

"В настоящее время число лиц, находящихся под наблюдением врачей, составляет 129 человек, причем 54 из них госпитализированы, 26 человек сейчас находятся в отделениях интенсивной терапии. В случае необходимости власти готовы размещать зараженных вирусом лиц на объектах вооруженных сил Италии, где будет введен карантин. Для этих целей уже подготовлены более 5 тысяч мест в военных казармах", - сказал он.

Уточняется, что общее число подтвержденных составляет 113 человек.

Ранее "Страна" cообщала, что Италия стала центром распространения коронавируса в Европе. Сейчас там блокируют целые города, а украинские заробитчане боятся травли на родине.

В свою очередь глава ВОЗ Тедрос Гебреисус отметил, что окно возможностей борьбы с коронавирусом скоро закроется.