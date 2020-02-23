Среди участников протеста в Новых Санжарах, где расположили на карантин эвакуированных из Китая украинцев, оказался осужденный за дезертирство мужчина.

Об этом написал у себя на странице в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Среди митингующих в Новых Санжарах оказался гражданин, осужденный за дезертирство. Под влиянием распития с друзьями спиртных напитков он ругался и бросался на полицейских. В частности, предлагал им поехать на передовую. Сейчас он протрезвел и ему стало стыдно за свои поступки", - говорится в сообщении.

Геращенко также поблагодарил всех бойцов ВСУ и полиции, которые во время протестов выполнили свою служебную обязанность.

Видео:facebook.com/anton.gerashchenko.7

Напомним, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в Новых Санжарах заявил, что эвакуированным из Китая украинцам запрещено передавать продукты, поскольку это может вызвать у них диарею. Еду для эвакуированных украинцев готовят в специальном пищеблоке.

Также "Страна" писала, что в госпитале "Новые Санжары" у одной из проходящей карантин иностранки произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни. После медосмотра пациентке вызвали "скорую".