Впервые в истории украинского футбола отменен гол после просмотра видео в системе помощника главного арбитра (VAR).

Это случилось на на 59-й минуте матче 19-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги матч, в котором "Шахтёр" принимал "Десну" на после ОСК "Металлист" в Харькове.

При счете 0:0 в матче , когда гости разыграли угловой с левого фланга и доставили мяч в штрафную, система просмотра эпизода показала, что футболист черниговского клуба находился в офсайде и арбитр встречи Евгений Арановский отменил взятие ворот юного голкипера дончан Анатолия Трубина.

Донецкий "Шахтер" все-таки добыл победу над черниговской "Десной" на последних минутах своего первого весеннего матча чемпионата Украины по футболу.

Встреча лидеров первенства завершилась со счетом 1:0 в пользу "горняков", когда в компенсированное арбитром время встречи решающий мяч забил Марлос, филигранно пробивший пяткой после паса Тайсона с фланга.

"Десна" потеряла третье место в турнирной таблице чемпионата страны, пропустив "Зарю", а "Шахтер", который не проигрывает с самого старта первенства, добыл третью победу подряд и первую этой весной, сохраняя за три тура до финиша первого этапа отрыв от "Динамо" в 14 очков.

В заключительном матче тура донецкий "Олимпик" уступил ФК "Львов" на столичном стадионе имени Валерия Лобановского. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола во встрече стал полузащитник львовян Ярослав Богунов, отличившийся на 84-й минуте после результативной передачи бразильца Альваро.

Результаты других матчей тура:

"Мариуполь" - "Заря" (Луганск) - 1:2

голы: Дмитрий Мишнев (69-я минута) - Михаил Перович (62), Богдан Леднев (69);

"Динамо" (Киев) - "Ворскла" (Полтава) - 2:1

голы: Виталий Буяльский (50), Беньямин Вербич (90+1) - Руслан Степанюк (62)

"Александрия" - "Колос" (Ковалевка) - 1:2

голы: Артем Ситало (61) - Евгений Смирный (46, 90+2)

"Карпаты" (Львов) - "Днепр-1" - 1:1

голы: Матар Диэе (24) - Владислав Супряга (41);

"Шахтер" (Донецк) - "Десна" (Чернигов) - 1:0

гол: Марлос (90+4)

"Олимпик" - ФК "Львов" - 0:1

гол: Яросла Богунов, 84.

Ранее "Страна" опубликовала турнирную таблицу чемпионата Украины по футболу, а также привела десятку лучших бомбардиров национального первенства.