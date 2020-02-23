Во время проведения Национального отбора на песенный конкурс Евровидение, на камеру попало странное поведение журналистки телеканала UA:Перший.

Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"В сети активно обсуждают видео с национального отбора на Евровидение с очень странным (мягко говоря) поведением журналистки телеканала UA:Перший. Вот что значит заставлять людей работать в субботу вечером", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как журналистка не может устоять на месте и просит Карена "включить ее пораньше".

Напомним, в финале Нацотбора на Евровидение-2020, который прошел 22 февраля, победила группа Go-A с песней "Соловей". Она будет представлять Украину на международном песенном конкурсе. Музыканты сочетают украинский фольклор и танцевальную музыку и до эфиров Нацотбора не были широкоизвестны. Судьи назвали их "темной лошадкой" этого отбора. Сегодня группа получила максимальные 6 баллов и от судей, и от зрителей.

Также "Страна" писала, что другой фаворит Нацотбора на Евровидение - дуэт TVORCHI пожаловался на организаторов и организацию мероприятия после проигрыша. Так, вокалисту Джеффри Кенни не включили песню в ушной микрофон, поэтому он слышал только свой голос.