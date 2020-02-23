В Японии подтвердился случай заражения китайским штаммом коронавируса у пассажирки лайнера Diamond Princess, которая покинула борт после окончания карантина. Министр здравоохранения уже попросил прощения у жителей.

Как передает The Guardian, женщина уже успела вернуться к себе в префектуру Точиги неподалеку от Токио, после чего у нее возникла лихорадка. Проведенный тест на коронавирус показал положительный результат.

"Мы приносим свои извинения за ситуацию, вызванную нашей ошибкой... Мы будем принимать все необходимые меры, в том числе применять двойные проверки, чтобы предотвратить повторение этой ситуации", - сказал министр.

В то же время губернатор префектуры Точиги Томокадзу Фукуда утверждает, что положительный результат на коронавирус может быть обнаружен и у других пассажиров лайнера. Поэтому местная власть призвала правительство принять дополнительные меры для борьбы с распространением вируса.

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Известно, что у 99 пассажиров, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в карантине у берегов Японии, был выявлен коронавирус.

Также "Страна" писала, что скончался еще один пассажир лайнера Diamond Princess. Сейчас судно стоит на карантине в порту Иокогама. В Министерстве здравоохранения Японии уточнили, что это был 80-летний мужчина.