Ученые из медицинской школы Йельского университета и Университета Алабамы заявили, что уровень образование влияет на продолжительность жизни, чем раса человека. Для этого исследователи проводили эксперимент на протяжении 30 лет.

Как передает Eurek Alert, ученые следили за 5114 гражданами из разных городов Соединенных Штатов.

Согласно исследованию, среди людей со средним образованием смертность составила 13%, в то время как среди тех, кто закончил колледж или университет, уровень смертности остановился на 5%.

Сперва ученые думали, что уровень смертности связан с расой, ведь среди умерших было 9% темнокожих и 6% белых. Чаще всего первые умирали от насильственной смерти, а вторые – от СПИДа.

В тоже время сердечно-сосудистым заболеваниям и раку эти группы были подвержены в равной степени.

Напомним, австралийские ученые разработали методику определения продолжительности жизни, заложенной на генетическом уровне. Методику можно применять как к человеку, так и к другим видам живых существ, в том числе вымершим.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые назвали группу крови, с которой люди живут дольше всего.