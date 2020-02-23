Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что первый этап конкурсного отбора на должность 11 прокуроров завершился.

По его словам, тест на знание законодательства сдавали 574 кандидата.

В своем посте на Facebook он рассказал, что на тест не явились 59 человек. Им разрешат пройти экзамен 25 февраля.

"Сегодня завершен первый этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП. Успешно этот этап прошли 372 человека, которые будут допущены к следующему этапу, из которых: максимальных 100 баллов набрали только 2 кандидата; 95-99 баллов - 61 кандидат; 90-94 балла - 107 кандидатов; 80-89 баллов - 202 кандидата", - написал он.

Также Холодницкий уточнил, что следующий этап отбора состоится уже 29 февраля.

Скриншот: facebook.com/NKholodnytskyi

Ранее мы писали, что специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил, что на участие в конкурсе по отбору прокуроров в его ведомство подали заявки 38 детективов из Национального антикоррупционного бюро.

До этого "Страна" писала, что 3 февраля Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий объявил о новом наборе юристов, тем самым опровергнув слухи о своей отставке.