Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в Новых Санжарах заявил, что эвакуированным из Китая украинцам запрещено передавать продукты, поскольку это может вызвать у них диарею.

Как рассказывает "Укринформ", еду для эвакуированных украинцев готовят в специальном пищеблоке.

"Решением нашим мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", - сказал Ляшко.

В то же время замминистра внутренних дел Иван Варченко рассказал, что в обсервацию передают только средства личной гигиены, антисептики и промышленную продукцию.

"Передаются только вещи индивидуальной гигиены, антисептические средства и вещи промышленного производства. Продукты - нет. И мы информируем всех волонтеров, которые предают их от Красного Креста. Продукты не передаются тем, кто находится в обсервации. Но, когда люди выражают желание оставить, Красный Крест дальше будет принимать решение, что делать с этими продуктами", - подчеркнул Варченко.

Напомним, в госпитале "Новые Санжары" у одной из проходящей карантин иностранки произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни. После медосмотра пациентке вызвали "скорую".

Также "Страна" писала, что к санаторию в Новых Санжарах, где местные жители вчера протестами встретили эвакуированных из Китая украинцев, приехали переселенцы из Донбасса и привезли помещенным под карантин людям продукты.