Первенец американского миллионера и изобретателя Илона Маска сможет сам выбрать гендер, к которому будет принадлежать. По словам матери ребенка, певица Граймс, у нее нет желания оглашать пол ребенка, пока тот не определится со своим выбором

Как передает Super, родители не будут против подобного выбора.

"Я не хочу разделять их по половому признаку, если это не то, как они чувствуют себя в своей жизни. Я не знаю, я лишь чувствую, что этого не нужно знать. Они смогут выбрать свою идентификацию и судьбу", - сказала она.

Обратим внимание, что слово they в современном мире часто используется в отношении людей, которые не определились со своим гендером.

Ранее мы писали, что американский миллиардер, основатель компании SpaceX и глава компании Тesla Илон Маск, который стал богаче на $2,3 млрд из-за роста цен на акции компании, записал песню в жанре электронной танцевальной музыки под творческим псевдонимом EDM, которая называется Don't Doubt ur Vibe ("Не сомневайся в своей энергетике").

Напомним, в августе Илон Маск угодил в секс-скандал, поссорился с девушкой и удалил Instagram.