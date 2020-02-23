Из-за вспышки коронавируса на севере Италии, в Милане приостановил свою работу оперный театр "Ла Скала". Такая мера принята до тех пор, пока власти не смогут справиться с распространением эпидемии.

Об этом информируют итальянские издания.

В воскресенье, 23 февраля, стало известно, что работа "La Scala" прекращена посреди сезона, во время которого планировалось продолжить показывать сольные концерты Александры Курзак и Маурицио Поллини. Также были остановлены репетиции для новой постановки "Straome" по композициям Р. Штрауса.

Также, по сведениям журналистов, итальянский дизайнер Джорджио Армани отменил свой показ в Милане по тем же причинам.

Ранее мы писали, что в Венеции из-за коронавируса COVID-19 отменили традиционный карнавал, который должен был состояться 23-25 февраля. Как известно, там количество зараженных возросло до 25 человек.

Также "Страна" сообщала о том, что количество зараженных в Италии превысило 100 человек.