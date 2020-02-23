Украинский боксер Александр Усик опубликовал на своей странице в социальной сети курьезный снимок.

На нем, украинский чемпион запечатлен со своими коллегами - боксером Василий Ломаченко и борцом Жаном Беленюком.

Однако фотография интересна не только звездным составом, а еще и тем, что на ней Александр Усик показался перед фанатами в забавных очках и в полосатой красной рубашке.

Пользователи сети принялись шутить над новым образом украинского "богатыря".

"Если бы вы увидели, что Усик выглядит таким образом, вы, вероятно, никогда бы не догадались, что он сможет выбить вам мозги за 5 секунд", - написал один из пользователей Facebook в комментариях к посту.

Напомним, что в понедельник, 10 февраля, стало известно, почему все еще нет официальной даты следующего поединка украинского боксера Александра Усика. Бой будет объявлен после того, как спортсмен залечит свою рану.

Также мы писали о том, что британский боксер, который сражается в тяжелом весе, Тайсон Фьюри раскритиковал украинского боксера Александра Усика за то, что он плохо говорит по-английски.