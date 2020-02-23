Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами на лужайке Белого дома в воскресенье, 23 февраля заявил, что хочет примирения России и Украины.

Как передает "ТАСС", после пресс-конференции он полетел с рабочим визитом в Индию.

"Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира", - сказал он.

Ранее мы писали, что чиновники Государственного департамента США заявили, что Россия ведет кампанию по дезинформации о коронавирусе, используя для этого тысячи ботов в социальных сетях.

Также "Страна" писала о словах Путина о том, что Россию и Украину намеренно разделяют, опасаясь получения глобального конкурента в мире. По мнению главы России, целью тех, кто "добрался" до власти в Украине преследовали личные интересы. И они выражались не в столько в том, чтобы "заработать денег за счет ограбления народа", сколько сохранить, что было награблено ранее.