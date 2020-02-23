Украинцы, находившиеся в одном вагоне поезда Киев-Москва с китаянкой, у которой подозревали коронавирус, не инфицированы опасным заболеванием.

Сразу 11 человек были обследованы в российском городе Брянск. Позже их решили отпустить домой.

Об этом информирует правительственный портал.

Сообщается, что медики не смогли констатировать факт заражения вирусом COVID-19 у гражданки Китая, которая путешествовала поездом Киев-Москва. Отмечается, что такую информацию получил Центр общественного здоровья Украины от Национального координатора Международных медико-санитарных правил Российской Федерации по международным каналам.

Стало известно, что 11 граждан Украины и два проводника не заразились коронавирусом. Из-за этого, оснований держать украинцев в больнице не было, поэтому их отпустили домой.

"22 февраля поезд 5/6 Киев-Москва полным составом прибыл на вокзал Киев-Пассажирский, включая 11 вагон, который был отцеплен на станции Брянск-Орловский для проведения медосмотра пассажиров", - сообщили в Министерстве инфраструктуры.

Напомним, что что 21 февраля с украинского поезда № 6 Киев - Москва в Брянске госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус, у которой была высокая температура. Вагон был отцеплен в санитарный тупик. Все пассажиры были направлены на карантин.

После этого стало известно, что у снятой с поезда под Брянском 41-летней китаянки не обнаружили ни ОРВИ, ни коронавируса. Однако весь состав поезда все равно был дезинфицирован.