Сотрудники Национального центра управления обороны России заявили, что Черноморский флот будет следить за вошедшим в акваторию Черного моря ракетным эсминцем США Ross, который находится под командованием шестого флота США.

В распространенном пресс-релизе ведомства утверждается, что судно оснащено крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис", передает "ТАСС".

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО "Росс" ВМС США, зашедшего в 18:30 мск 23 февраля 2020 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до прибытия в акваторию Черного моря корабль был размещен на постоянной основе в Европе, на испанской военной базе в Рота.

Напомним, командование 6-о флота ВМС США утверждает, американский ракетный эсминец USS Ross зашел в акваторию Черного моря в воскресенье, 23 февраля.

Также "Страна" писала, что сначала прошлго года корабли ВМС США пробыли в Черном море 240 дней. Всего они заходили в акваторию восемь раз. Так, в 2017 году корабли США заходили в Черное море семь раз, а в 2018 году восемь. Столько же раз они были в Черном море и в этом году.