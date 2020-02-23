Завтра, 24 февраля, жители и гости украинской столицы ощутят на себе сильное ухудшение погоды.

Ветер в Киеве будет порывистым и промчится со скоростью от 17 до 22 метров в секунду, однако добавится еще и мокрый снег с дождем.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В свою очередь сотрудники Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призвали жителей и гостей Киева соблюдать основные меры безопасности при подобных сложных погодных условиях:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, что на завтра синоптики обещают плохую погоду не только для Киева. Официальный прогноз на понедельник предвещает сильный дождь и мокрый снег практически над всей территорией Украины.

Также мы писали о том, что сегодня Украину также зальет осадками.