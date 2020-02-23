В Украине продолжают праздновать 23 февраля - первоначально День советской армии и военно-морского флота, а просто распада СССР - просто "мужской праздник".

Этот праздник "декоммунизировали" еще во времена Леонида Кучмы, когда перенесли день армии на 6 декабря. Однако февральскую дату оставили как "День защитника отечества", которую отменил уже Петр Порошенко в 2014 году. Чтоб ничего не связывало украинских защитников отечества ни с Советским Союзом, ни с Россией (где 23 февраля продолжает праздноваться).

Однако официально отмененный праздник все равно отмечают даже сейчас.

Поисковик Google зафиксировал, что сегодня запрос "поздравления с 23 февраля" на обоих языках вырвался в лидеры по Украине.

В первой десятке также оказался украиноязычный запрос "З днем захисника вітчизни".

Это говорит о том, что народ и власть, которая выбросила 23-е февраля из своего лексикона, живут в параллельных реальностях.

Украинцы, как видим, массово друг друга поздравляют. Причем, судя по языку запросов - и в украиноязычных регионах тоже.

Объясняется этот феномен достаточно просто. Во-первых, сотни тысяч украинских мужчин служили в Советской армии, и традиция отмечать день ее основания укоренилась очень давно.

Второй фактор - политический. Празднование этого дня - своего рода знак протеста против гуманитарной политики постмайданной власти в Украине.

И третий - для многих 23-е февраля стало абстрактным "днем защитника отечества" или вообще "днем мужчин", что-то вроде мужского 8 марта.

В соцсетях тоже поздравляют. В основном - в пику декоммунизаторам. Хотя, отметим, что в этом году главный декоммунизатор Владимир Вятрович никак праздник не комментировал. Видимо потому, что утратил статус главы Института национальной памяти.

Тем не менее ему досталось и в этом году.

"Да пошли они на ху.. со своей декомунизацией! С праздником нас мужчины!", - написал нардеп Илья Кива и добавил красноармейскую открытку.

В комментариях у Кивы появилась волонтер АТО Анна Домбровская - россиянка, которой президент Зеленский в сентябре дал украинское гражданство. Хотя поддерживала она Порошенко.

"Вам исполнилось 18 лет 2 июня 1995 года. Какое отношение вы имеете к Красной армии? Я еще могу как-то понять тех, кто давал присягу до 1991 года, но вы давали присягу Украине! Думаю вы знаете, что бывает с теми, кто нарушает присягу!", - написала она.

"У меня мой дед и отец служили и были настоящими мужчинами, воспитали меня. Мое уважение к тем датам которые чтили и праздновали мои родители!", - ответил ей нардеп.

Но волонтерша продолжала допрашивать. Она поинтересовалась, кого Кива послал "на@уй" - волонтеров, добровольцев или нацгвардию. Депутат ответил, что тех, кто принимал законы о декоммунизации.

"Те кто принимал дебильные законы и втоптал в грязь память и героическое прошлое наших предков, наших родителей- вот все они идут на х@й!

Для большинства граждан Украины - это остался праздником чести и достоинства мужчин!", - написал Кива.

Перепалка с Домбровской продолжилась. Сама же она на своей странице в ФБ оставила следующее сообщение:

"23 февраля по инициативе организации Humane Society International отмечают Международный день стерилизации животных. Совпадение? Не думаю!"

Журналист Юрий Молчанов считает, что сегодня обострилась борьба с народной памятью.

"Поскроллил ленту ФБ - феерия праздника! Гугл рапортует о лидерстве среди запросов "23 февраля". Люди звонят друг другу. Поднимают тосты. Православные спешат на шашлык (завтра им мясо уже нельзя, пост). Всюду фото с тельняшками и шевронами юности.

Благодатная атмосфера добра и жизнелюбия.

И только порохоботская рать - визжат, пищат, крутятся и извиваются. Инородный, микроскопический элемент в конструкте тысячелетней истории.

Это ж каким надо быть долбодятлом, чтобы бороться с народной памятью!

Вятровичи и иже с ним – это тоже вирус. Который на глазах отторгается нашим с Вами иммунитетом. Иммунитетом вменяемости и здравого смысла.

Всем добра. Против него тьма бессильна!"

О том же пишет журналистка Наталья Влащенко.

"Лениво листая этот нечеловеческий баттл про 23 февраля, я думаю: догадаются когда- нибудь все эти вятровичи и олешко, что Европа- это оставить всех в покое и понять, что никого не теребит, что ты думаешь по поводу праздников ( советских и любых других), писателей ( русских и иных)...

.. и что совок- это как раз и есть тот случай, когда лезут в чужие жизни с советами, рекомендациями, порицаниями, — со всем, что никого не гребет".

Журналистка "Страны" Олеся Медведева заявила, что 23 февраля - не просто праздник, но и идеологический маркер.

"Это день как идеологический маркер для многих людей. Он и разъединяющий и без того разъединенных, но и объединяющий для тех, кому он важен. Кто-то хайпит на хейте, по типу "кто меня поздравит с этим совковым праздником того забаню", кто-то откровенно забивает за закон о декоммунизации и постит картинки со звёздами, серпами и молотами (не уверена, что это прям запрещено).

Но я так скажу, для кого-то этот день важен как праздник, как память, как история. Можно ли судить людей за это? Думаю нет. Можно ли обвинять в чём-то? Тоже нет.

Для кого-то этот день не важен и у него есть другие праздники. Можно ли им навязывать празднование? Думаю, что не нужно.

Мой папа служил в северном военно-морском флоте СССР. Для него сегодня праздник. Я его поздравила, так как для него лично это важно.

Какой вывод? Не стесняйтесь того, во что вы верите. Не осуждайте тех, кто верит в другое.

Главное - в любой ситуации оставаться людьми".

Журналист Вячеслав Чечило объясняет, почему в Украине ополчились на день защитника отечества.

"Нелюбовь к Украине – одно из главных обвинений, которое регулярно приходится слышать не только "ватникам", но и всем тем, кто не вписывается в определенные идеологические рамки. Те самые, в которых можно зиговать, но нельзя праздновать 23 февраля.

В ответ на подобную "предъяву" можно просто послать на три буквы. Но это мало помогает, потому что причина появления таких обвинений объективна, насколько бы дико это не звучало.

Дело в том, что Украина для "ватника" и для "вышиватника" - это совершенно разные вещи.

"Ватник", когда думает об Украине, видит то, что видит – стремительно деградирующую самую бедную страну Европы, в которой ему не дают говорить на родном языке и называют его деда оккупантом.

"Вышиватник" видит совершенно другое – идеальную несуществующую страну, которая когда-то будет построена. Будущий рай на земле, появлению которого здесь и сейчас мешают некие временные объективные трудности.

Очевидно, что в первом случае нечего любить, а в другом нечего не любить. Просто белое и черное, никаких оттенков.

Точка зрения же зависит исключительно от ментальности. Люди, воспитанные в русской культурной традиции, не отделяют страну от государства. Просто не умеют. А украинцы это делают запросто – для них государство и страна всегда были разными понятиями.

Как найти точки соприкосновения и перестать ненавидеть друг друга? Увы, я не знаю ответ на этот вопрос. Я обычно просто посылаю на три буквы".

Послать предлагает и блогер Денис Гороховский.

"Важно помнить о людях всегда, а не только пока они занимают важные должности!

Вот несколько лет назад Михаил Добкин ввел традицию каждое 23 февраля публично посылать Вятровича на х...р.

И хоть последний уже и не возглавляет УИНП, я считаю, что это не повод прерывать традицию.

Вятрович, иди на х...р!"

Блогер Артур Григорян рассказал, как воспринимают этот праздник на Западе.

"С одной стороны очень здорово, что в западных туристических анонсах на поездку в Украину 23 февраля, этот день назван Men's Day - четкое признание одного пространства и не оторванности Украины от России в глазах Запада. Но правды ради, правильнее называть этот Праздник - день Защитника Отечества. Поэтому я утром поздравил маму, которая служила в Морской авиации и таскает за собой пуленепробиваемое стекло от самолета на все квартиры где жила и живет".

В Сети также сегодня встречаются мемы на тему 23-го февраля в Украине.

Кстати, в России тем временем свой "движ" - русские националисты, которые на дух не переносят все, что связано с Советской властью, требуют перенести праздник на 22 февраля. Тогда, в 1918 году, начался "Ледяной поход" белой Добровольческой армии генерала Лавра Корнилова.

"23 февраля, годовщина позорного дыбенкиного драпа от немцев, день создания армии грабежа и террора, - идеально легко упраздняется.

Ведь у нас - именно сейчас - есть готовый День Первопроходника, праздник в честь Ледяного похода, истории действительно отчаянно-мужественной и романтически-благородной.

Бери и меняй, казалось бы.

Но наша нынешняя Советская власть-2, мертвой хваткой вцепившаяся в свою преемственность от большевиков - помните, как резали слух в последние годы все эти бесконечные столетия наших ведомств и служб, им у нас всем сто лет, а до них ничего не было, тьма, чужая история, - так вот, даже на этот простой и красивый жест наша власть никогда не решится.

Нельзя обидеть дыбенку, крыленку и коллонтайку. Родные же люди, не то что какие-то посторонние русские марковцы и дроздовцы", - пишет главный редактор издания "Русская жизнь" Дмитрий Ольшанский.