Генеральный директор Конфедерации работодателей Lewiatan Гжегож Бачевский заявил, что работодатели в Польше ждут изменений закона о трудоустройстве иностранцев, которые позволят людям трудиться до 12 месяцев, вместо нынешних шести.

По его словам, это позволит сделать процесс трудоустройства иностранных граждан проще и прозрачнее, передает "Польское радио".

"По словам Гжегожа Бачевского, планируется упростить процесс найма иностранцев. Работодатели считают, что нужно увеличить время действительности заявлений о намерении выполнять работы с 6 до 12 месяцев. После завершения работы на заявлении, по мнению работодателей нужна быстрая процедура получения разрешения на пребывания и труд", - говорится в сообщении.

В то же время министр семьи, труда и социальной политики Марлен Мальонг сказал, что сейчас продолжаются межведомственные дискуссии о миграционной политике, поэтому говорить о каком-то конкретном результате пока рано.

Ранее мы писали, что украинцы едут в Польшу не только "на клубнику" и на стройки, соседняя страна начинает заманивать на работу врачей.

Также "Страна" сообщала, что правительство Польши намерено облегчить трудоустройство врачей из-за пределов Евросоюза и подготовило для этого изменения в законодательстве.