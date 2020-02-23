В Украине нет зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Такую информацию, по состоянию на 23 февраля, опубликовало Министерство здравоохранения Украины.

Сообщается, что всего в мире зарегистрировано уже 78 тысяч 817 случаев инфицирования коронавирусом. 2 тысячи 462 человека погибли. Стоит отметить, что выздоровление зафиксировано уже у 23 тысяч 232 человек.

При этом 81,3% всех случаев заражения было зафиксировано только в одной провинции Китайской Народной Республики - Хубэй, где расположен печально известный город Ухань. В остальном мире обнаружено 1725 подтвержденных случаев коронавируса в 29 странах.

Напомним, что 21 февраля с украинского поезда № 6 Киев - Москва в Брянске госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус, у которой была высокая температура. Вагон был отцеплен в санитарный тупик. Все пассажиры были направлены на карантин.

После этого стало известно, что у снятой с поезда под Брянском 41-летней китаянки не обнаружили ни ОРВИ, ни коронавируса. Однако весь состав поезда все равно был дезинфицирован.