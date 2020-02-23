Командование 6-о флота ВМС США утверждает, американский ракетный эсминец USS Ross зашел в акваторию Черного моря в воскресенье, 23 февраля.

Как говорится в сообщении военных в Twitter, проход совершается в рамках операции по морской безопасности.

"USS Ross 23 февраля начал переход через пролив в Черное море для проведения операций по морской безопасности и повышения региональной морской стабильности и военно-морской способности союзников и партнеров по НАТО в регионе", - говорится в сообщении.

USS ROSS (DDG 71) is back! The ship has begun its northbound strait transit en route to the Black Sea, Feb. 23, to conduct maritime security operations and enhance regional maritime stability and naval capability with our @NATO allies and partners in the region. #powerforpeace pic.twitter.com/TW0WAJK0OA — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) February 23, 2020

Напомним, сначала прошлго года корабли ВМС США пробыли в Черном море 240 дней. Всего они заходили в акваторию восемь раз. Так, в 2017 году корабли США заходили в Черное море семь раз, а в 2018 году восемь. Столько же раз они были в Черном море и в этом году.

Также "Страна" писала, 15 декабря ракетный эсминец от США USS Ross DDG 71 пересек Босфор с Дарданеллами и, таким образом, вышел в Черное море.