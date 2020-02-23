USS Ross. Фото: twitter.com/USNavyCNO

Командование 6-о флота ВМС США утверждает, американский ракетный эсминец USS Ross зашел в акваторию Черного моря в воскресенье, 23 февраля.

Как говорится в сообщении военных в Twitter, проход совершается в рамках операции по морской безопасности.

"USS Ross 23 февраля начал переход через пролив в Черное море для проведения операций по морской безопасности и повышения региональной морской стабильности и военно-морской способности союзников и партнеров по НАТО в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, сначала прошлго года корабли ВМС США пробыли в Черном море 240 дней. Всего они заходили в акваторию восемь раз. Так, в 2017 году корабли США заходили в Черное море семь раз, а в 2018 году восемь. Столько же раз они были в Черном море и в этом году.

Также "Страна" писала, 15 декабря ракетный эсминец от США USS Ross DDG 71 пересек Босфор с Дарданеллами и, таким образом, вышел в Черное море.

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