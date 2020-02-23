Россия собирается противостоять попыткам исказить историю Великой Отечественной войны. Воины Советского Союза выполняли миссию по освобождению всех стран, окуппированных нацисткими захватчиками.

Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил во время своего выступления на концерте в Кремле по случаю Дня защитника Отечества, передает ТАСС.

"Наш долг - всегда помнить, какой ценой досталась эта победа (в Великой Отечественной войне - Ред.). И мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства", - сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что советские войска во время войны не только изгнали нацистов со своей земли, но и "выполнили благородную освободительную миссию" - помогли другим странам освободиться от оккупантов, от нацистов и их приспешников.

"Во все времена наши воины верой и правдой служили Отечеству, не щадя себя защищали родную землю. А наш народ гордился их стойкостью, мужеством и силой духа, чтил подвиги прославленных полководцев, офицеров и солдат, творцов действительно великих, легендарных побед", - отметил Путин.

Упомянул президент России и будущее празднование 75-летие Дня Победы в Кремле. "В этот святой и светлый для нашего народа праздник мы отдадим дань памяти павшим героям, будем чествовать наших заслуженных ветеранов, которых по праву называем поколением победителей", - заявил лидер РФ.

Напомним, что в ходе телефонного разговора 14 февраля президент России Путин рассказал украинскому лидеру Зеленскому о недопустимости искажения правды о событиях Второй мировой войны.

Также мы писали о том, что в Кремле пока не могут ответить на вопрос, пригласят ли президента Украины на парад Победы в этом году.