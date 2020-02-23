Президент России Владимир Путин в ходе выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце заявил, что хочет снабдить армию и флот лазерным и гиперзвуковым оружием.

По его словам, многие подобные образцы не имеют аналогов в мире, передает ТАСС.

"Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными, а значит — укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы", - сказал Путин.

Также он уточнил, что это обеспечит безопасность России "на долгосрочную перспективу".

Напомним, автограф Владимира Путина был продан на аукционе в Москве за 340 тысяч рублей. Гораздо дороже покупатели оценили вещи режиссера Андрея Тарковского. Российский лидер отправил пожелания со своим автографом в ответ на подарок историка - книгу "Неизвестное об известном".

Ранее "Страна" писала, что Путин подписал закон, который позволяет присваивать звание ветерана военной службы тем, кто проходил службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в частях, дислоцированных в Крыму, и постоянно проживал на полуострове на момент событий в 2014 году.