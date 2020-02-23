Этой ночью в центре Львова произошла массовая драка. При попытке прекратить беспорядки пострадали двое полицейских. Обстоятельства происшествия на данные момент выясняются.

В воскресенье, 23 февраля, около 02:35 полицейские Львова получили сообщение о массовой драке на площади Рынок, передает пресс-служба правоохранителей города.

Так, пытаясь остановить конфликт, стражи порядка получили телесные повреждения. Позже было установлено, что преступниками, избившими полицейских, являются 24-летний и 38-летний местные жители.

На данный момент неизвестно общее количество участников драки. Также нет данных о причинах беспорядков и других пострадавших в инциденте.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотрено по части 2 статьи 345 УК Украины (Угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа).

Напомним, что недавно массовая драка произошла в подмосковном Сергиевом Посаде. В результате разборок несколько человек попали в больницу.

Ранее мы писали, что на площади Рынок во Львове подрались футбольные фанаты.