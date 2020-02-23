В Японии на круизном лайнере Diamond Princess скончался еще один пассажир. Сейчас судно стоит на карантине в порту Иокогама. В Министерстве здравоохранения Японии уточнили, что это был 80-летний мужчина.

Как передает NHK, перед этим он сошел с судна и лечился в больнице.

Ранее сообщалось, что от последствий коронавирусной инфекции скончались еще двое пассажиров – мужчина и женщина 80 лет.

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Известно, что у 99 пассажиров, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в карантине у берегов Японии, был выявлен коронавирус.

Также мы сообщали о том, что часть пассажиров с пораженного коронавирусом Covid-19 круизного лайнера Diamond Princess наконец-то сошла на берег. Те, кто отбывал 14-дневный карантин на борту корабля, начали высадку, и японские чиновники ожидают, что к концу сегодняшнего дня борт покинут 500 человек.