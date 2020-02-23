Большое количество снега выпало на высокогорье Украинских Карпат. Высота покрова осадков в горах превышает один метр.

Так, по состоянию на 08:00 воскресенья, 23 февраля, сотрудники Пожижевского снеголавинного поста сообщили о высоте снежного покрова в 36-113 сантиметров. Столбик термометра там колеблется от -4 до -8 градусов. Снег вьюжный, нестабильный, передает украинский Гидрометцентр.

Также много осадков выпало и в районе станции Плай - там от 31 до 76 сантиметров свежего, пылевидного снега. Температура воздуха на снеголавинной станции до -4,6 градусов.

Что касается снеголавинного поста Драгобрат, то там было зафиксировано 123 см снега. Столбик термометра там показывает от -4 до -3 градусов.

Скриншот: Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах

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