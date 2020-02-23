Глава региона Венето Лука Дзайа заявил, что в Венеции из-за коронавируса COVID-19 отменили традиционный карнавал, который должен был состояться 23-25 февраля. Как известно, там количество зараженных возросло до 25 человек.

Как передает DW, среди зараженных болезнью есть двое пожилых людей. Всего в Италии болезнь подхватили 130 человек.

"С вечера воскресенья мы запланировали приостановку венецианского карнавала и других массовых мероприятий, в том числе - спортивных. Это продлится до 1 марта включительно", - сказал Лука Дзайя.

По словам главы Аттилио Фонтана, большинство зараженных (89 человек) припадает на регион Ломбардия. В связи с эпидемией властям пришлось закрыть 11 городов. Также под запрет попали все ярмарки и музеи.

Ранее предполагалось, что в Италии закрытие Венецианского карнавала может пройти ранее 25 февраля из-за угрозы распространения коронавируса в стране. Число зараженных вирусом Covid-19 выросло до 100 человек. В стране отменили даже футбольные матчи.

Как сообщала "Страна", Италия стала центром европейской эпидемии коронавируса.