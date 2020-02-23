1 человек погиб и 5 госпитализированы в ночь на 23 февраля из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Павлограде Днепропетровской области.

В субботу, 22 февраля, на улице Днепровской в городе Павлоград произошла авария при участии двух легковых автомобилей - Cherry Amulet и Toyota RAV4, передает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В результате ДТП погиб 40-летний водитель Cherry. Медиками зафиксированы травмы у троих пассажиров этого авто.

Водитель и пассажир Toyota также получили увечья. Все пострадавшие были госпитализированы в местную больницу.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в ДТП погиб известный в Днепре ведущий праздников и организатор мероприятий 30-летний Александр Усачев.

Также мы писали, что в Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Воронежской водитель Audi пытался скрыться от полиции, в результате чего снес трех пешеходов.