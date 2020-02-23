В субботу, 22 февраля, в Иране от коронавируса Covid-19 скончалось восемь человек. Еще у 43 выявлены симптомы болезни – их уже направили на лечение.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", из-за этого страна заняла второе место по количеству смертей от эпидемии. Первое место в списке стран занимает Китай.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи уточнил, что иностранные СМИ используют корорнавирус для саботажа прошедших парламентских выборов, которые состоялись на прошлой недели.

Ожидается, что официальные результаты станут известны сегодня, 23 февраля.

Напомним, Южная Корея стала страной с самым быстрым распространением коронавируса, не считая Китай. За один день количество инфицированных там удвоилось. Корейский Минздрав отчитался о 229 новых случаях заражения вирусом COVID-19. Таким образом, общее количество пострадавших от эпидемии достигло здесь 433 человек.

Также мы писали, что в госпитале "Новые Санжары" у одной из проходящей карантин иностранки произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни.